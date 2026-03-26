Ortega Cano explica su 'performance' en plena iglesia del padre Ángel: "No era un baile"

"Es verdad que tiene flexibilidad, pero yo lo que no entiendo es por qué lo hace en una iglesia y con el padre Ángel", afirma Alfonso Arús tras las explicaciones de Ortega Cano sobre su vídeo viral.

Después de ver "la postura totalmente increíble" de Ortega Cano sobre la que Alfonso Arús se preguntaba si estaba "toreando, bailando, haciendo yoga o contorsionismo", ahora ha sido el propio Ortega Cano el que se ha pronunciado sobre su vídeo viral.

"No fue un baile, estaba en una iglesia del padre Ángel y me dio por hacer algo con el capote y, a su vez, flexioné las piernas y los brazos porque tengo mucha flexibilidad y se me da muy bien", afirma Ortega Cano, que destaca que siempre ha tenido "mucho arte".

Después de escuchar las explicaciones del exmatador de toros, Alfonso Arús sigue con dudas: "Es verdad, pero yo lo que no entiendo es por qué lo hace en una iglesia y con el padre Ángel". Por su parte, Angie Cárdenas afirma que ella hubiera ido a ver el espectáculo mientras Alba Sánchez destaca "la modestia siempre la ha tenido" al decir que siempre ha tenido arte.

"Voy a rescatar la sección de 'no tengo abuela' y ponemos a Ortega Cano", bromea, por su lado, Alfonso Arús.

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