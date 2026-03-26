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Ortega Cano explica su 'performance' en plena iglesia del padre Ángel: "No era un baile"

"Es verdad que tiene flexibilidad, pero yo lo que no entiendo es por qué lo hace en una iglesia y con el padre Ángel", afirma Alfonso Arús tras las explicaciones de Ortega Cano sobre su vídeo viral.

Ortega Cano explica su 'performance' en plena iglesia: "Flexioné piernas y brazos porque tengo mucha flexibilidad"

Después de ver "la postura totalmente increíble" de Ortega Cano sobre la que Alfonso Arús se preguntaba si estaba "toreando, bailando, haciendo yoga o contorsionismo", ahora ha sido el propio Ortega Cano el que se ha pronunciado sobre su vídeo viral.

"No fue un baile, estaba en una iglesia del padre Ángel y me dio por hacer algo con el capote y, a su vez, flexioné las piernas y los brazos porque tengo mucha flexibilidad y se me da muy bien", afirma Ortega Cano, que destaca que siempre ha tenido "mucho arte".

Después de escuchar las explicaciones del exmatador de toros, Alfonso Arús sigue con dudas: "Es verdad, pero yo lo que no entiendo es por qué lo hace en una iglesia y con el padre Ángel". Por su parte, Angie Cárdenas afirma que ella hubiera ido a ver el espectáculo mientras Alba Sánchez destaca "la modestia siempre la ha tenido" al decir que siempre ha tenido arte.

"Voy a rescatar la sección de 'no tengo abuela' y ponemos a Ortega Cano", bromea, por su lado, Alfonso Arús.

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