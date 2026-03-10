VÍDEO | Juanma Moreno cuenta en 'El Hormiguero' la anécdota que vivió con Aznar: "Se me cortó el cuerpo"

El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado en el programa de Pablo Motos que cuando Aznar era presidente del Gobierno coincidió en un congreso con él. Este decidió encomendarle una misión.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla fue a divertirse al 'El Hormiguero' este lunes. Además de contar su pasado como músico, el político del Partido Popular contó una anécdota que vivió con José María Aznar en un congreso cuando tenía 27 años.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Moreno cuenta a Pablo Motos que el, en ese momento, presidente del Gobierno le pidió que se acercara. Después, se dirigió a él, pero el político andaluz no pudo entender qué le pedía Aznar. El presidente de la Junta de Andalucía no duda en imitar al exlíder popular para contar la historia.

"Se me cortó el cuerpo", le dice Moreno a Motos. El político explica que terminó llamando a Alejandro Agag, que en ese momento era el ayudante de Aznar, para intentar descubrir qué le había dicho. "Y eso que era Aznar", señala Virginia Riezu, "si llega a ser Rajoy aún está tratando de entender la frase que le dijo".

"Fue la época en la que menos se entendía a Aznar porque le estaba empezando a crecer el bigote hacia dentro", cuenta Dani Mateo, "y cuesta mucho hablar porque pica". "Ahora, Aznar tiene bigote psicológico", apunta Quique Peinado, "no tiene bigote desde hace muchos años, pero tú lo sigues viendo".

