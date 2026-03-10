Dani Mateo desvela los secretos de Sonny Helios: de la "supraconciencia" a "que te dé el sol en los testículos"

Dani Mateo analiza un nuevo 'gurú' de internet: Sonny Helios, un influencer que asegura que podemos autoinvocarnos para rejuvenecer cinco años o convertirnos en un "imán humano" solo con poner los testículos al sol.

En su sección 'Aprendiendo de los mejores', Dani Mateo nos descubre un nuevo 'gurú' de las redes que, en esta ocasión, nos enseña a "manifestar la supraconciencia para conseguir amplificar nuestra vibración".

¿Esto para qué sirve? Pues según Sonny Helios, y Dani Mateo, "para lo mismo que una operación de cirugía estética". El influencer afirma que dándonos la orden a nosotros mismos a través de la supraconciencia permitimos que "ocurra la magia" de que "tus células rejuvenezcan y puedas volverte más joven en muy poco tiempo".

Para ello, asegura que es tan fácil como juntar dos dedos y ponerlos en la muñeca y pronunciar: "Te invoco a la acción decreto y agradezco aparentar cinco años menos". "Yo ya me noto cinco años más joven", ironiza Dani, que 'avisa' de que "si lo haces varias veces al día lo mismo no te dejan entrar en Twitter por ser menor de edad".

Sonny apunta que se pide rejuvenecer cinco años porque "tu mente se va a creer mucho más fácil cinco años que diez, quince o veinte". "Tienes que respetar los límites que tiene la mente e ir de a poco. Si no, no te va a funcionar", sostiene.

El colaborador de El Intermedio, sin embargo, considera que la supraconciencia tiene "el mismo efecto que ponerse una gorra para atrás": "Tú te crees más joven, pero el resto del mundo sabe que eres un yayo que no sabe colocarse bien la gorra".

Además de la supraconciencia, existe otra 'fuerza' igualmente poderosa: el electromagnetismo, que según Sonny Helios se basa en "que te dé el sol en los testículos".

El 'gurú' asegura que de esta forma "tu testosterona aumenta en un 200% al pasar un rato". Eso sí, pide precaución y no tomar el sol ahí más de 10 minutos "porque es una zona sensible y te vas a quemar". Además, vende su propio libro con 'secretos' para convertirnos en "un imán andante".

Aunque, "por motivos obvios" Dani Mateo no hace la prueba empírica de esta teoría en plató, sí asegura que con cinco o diez minutos al día "como haya un apagón tienes ahí el cargador con energía verde y limpia para abastecer a todo el barrio". No obstante, considera que hay que tener cuidado, porque "lo mismo pasas cerca de la nevera y te llevas en un huevo el imán del Loro Parque y en el otro el de la catedral de Burgos, que es gótica".

