VÍDEO | Juan Sanguino desvela la "teoría fan" sobre Letizia Ortiz: "Publicar con 90 años un libro tirando de la manta"

El nuevo libro de Pilar Eyre, 'Sucesión', llega cargado de historias sobre la familia real y Juan Sanguino repasa en Zapeando algunos de los detalles más curiosos: "Esto es como una obra de Shakespeare".

El nuevo libro de Pilar Eyre, 'Sucesión', ya ha salido a la luz. En sus páginas, la escritora repasa los secretos de la sucesión de la familia real, con Letizia Ortiz como una de las protagonistas. Y, como era de esperar, Juan Sanguino llega a Zapeando dispuesto a descubrir qué es lo más "goloso" que ha encontrado entre sus páginas.

"Con el libro nos ha traído muchas entrevistas, como la que concede en 'Lecturas', donde desvela esta increíble frase tras ser preguntada sobre qué es lo que más le ha gustado escribir en el libro: 'Los detalles cotidianos, como que Sofía tiene una bicicleta estática en su habitación, fumaba mucho y su perra se llama Borracha'", cuenta Sanguino. "¿No tendrán espacio como para tener la bici en la habitación, pudiendo...?", se pregunta entre risas.

Pero los 'salseos' de palacio no terminan ahí. Pilar Eyre también defiende a Letizia Ortiz y habla de las diferencias entre la reina emérita y la actual, poniendo un ejemplo relacionado con Corinna Larsen y Juan Carlos I. "Sofia se encontró con Corinna en su propia casa, ella no tenía que estar ahí, pero estaba, y se la encontró...imagínate a Letizia en esa situación, ¡ahí se quema el palacio de la zarzuela!", cuenta Eyre en la entrevista para .Lecturas'. "A Borracha, cuando le dice Corinna, ataca", zanja entre risas Dani Mateo.

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