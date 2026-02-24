VÍDEO | Isabel Forner y María Gómez intentan batir el récord mundial de besos de abuela en 30 segundos: "La cifra es escandalosa"

Después de que una mujer de Reino Unido haya conseguido dar 146 besos de abuela en 30 segundos, Isabel Forner y María Gómez se proponen superarlo en Zapeando. ¿Lo conseguirán? La respuesta en este vídeo.

¿Cuántos besos de abuela se pueden dar en 30 segundos? Para responder a esta pregunta trascendental, una mujer de Reino Unido ha batido el récord mundial dejando la cifra en 146.

Sin embargo, a Nacho García le parecen "pocos", pues considera que "cualquier abuela de España no solo te lo iguala, te lo supera".

Zapeando se propone batir el récord, de manera que Isabel Forner y María Gómez, que según Dani Mateo "siempre han sido viejas prematuras", intentan superar la marca.

El objetivo es que cada una de las dos dé 73 besos, pero pasados los 30 segundos la cifra que registran Dani Mateo y Quique Peinado es "escandalosa". Puedes ver el resultado en el vídeo sobre estas líneas.

