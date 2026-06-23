VÍDEO | La previsión del tiempo de Francisco Cacho para la ola de calor: "Paciencia mañana y ya el jueves llega el alivio"

Francisco Cacho cuenta en Zapeando que esta primera y sofocante ola de calor que recorre toda España tiene los días contados. A partir del jueves las temperaturas empiezan a bajar, tal y como explica en este vídeo.

Hoy nos encontramos en el momento álgido de la primera ola de calor del año, que promete batir récords históricos en nuestro país.

Sin embargo, Francisco Cacho adelanta que este episodio anómalo de calor se termina mañana, porque a partir del jueves "bajan mucho las temperaturas tanto en el oeste como en el centro".

Por ejemplo, en Ourense o Cantabria perderán de golpe 10 grados. También Bilbao, que pasará de los sofocantes 43 grados de mañan a los 33, "que sigue siendo calor, pero ni cumple las condiciones de ola de calor ni es tan sofocante", apunta.

En España solo hay un lugar en el que la ola de calor se extenderá unos días más: el valle del Ebro. Zaragoza registrará mañana 41 grados y en los siguientes se mantendrá en 39 hasta el domingo, donde bajará cuatro grados hasta los 35. Para el resto, Cacho recomienda "paciencia mañana y ya el jueves llega el alivio".

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