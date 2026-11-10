Alfonso Arús, tras el beso de Belinda y Danna Paola en el escenario: "Ver a dos mujeres besándose ya no me sorprende"

Belinda y Danna Paola han protagonizado este apasionado beso sobre el escenario durante su representación del musical 'Mentiras old star'.

Belinda y Danna Paola se han dado un apasionado beso durante la representación del musical 'Mentiras old star'. "Han querido sorprender a los asistentes haciendo un giro del guion y dándose un beso", explica Tatiana Arús, que destaca que, "por lo visto, acaban siendo algo más que amigas".

Por su parte, Alfonso Arús reconoce que en la actualidad ver "a dos mujeres besándose" no le produce "sorpresa".

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