VÍDEO | Francisco Cacho alerta de la llegada de una nueva borrasca: "Vamos a pasar frío en los próximos días"

Francisco Cacho vuelve a Zapeando para avanzar el tiempo de los próximos días y avisa de la llegada de una nueva borrasca. Lluvias, nieve y bajada de temperaturas marcarán la semana en buena parte del país.

Francisco Cacho visita una tarde más Zapeando para adelantar la previsión meteorológica de la semana. El colaborador alerta de la llegada de "una nueva borrasca" que vendrá acompañada de "una vaguada de aire frío, que terminará descolgándose en forma de DANA".

Ante esta situación, el meteorólogo pide mucha precaución, especialmente en las siete comunidades que se encuentran en alerta amarilla por lluvias, nevadas y oleaje. Además, Cacho advierte de que "vamos a pasar un poquito de frío durante los próximos días". Según explica con ayuda del mapa, "en la mitad norte del país el fin de semana va a ser frío".

En el caso de la Comunidad de Madrid, las temperaturas máximas rondarán los nueve grados y, según señala, "va a nevar en el norte". Por el contrario, en Alicante "como mucho habrá 16 grados", mientras que recomienda viajar a Tenerife, donde este fin de semana las temperaturas alcanzarán los 23 grados.

