Ahora

Zapeando

VÍDEO | Francisco Cacho pide extremar la precaución ante el temporal de viento y oleaje: "No hay que acercarse a las costas"

El meteorólogo visitó Zapeando para explicar las alertas activas por el fuerte temporal del 9 de diciembre y adelantar cómo evolucionará el tiempo en los próximos días. Todos los detalles en este vídeo de Zapeando.

VÍDEO | Francisco Cacho pide extremar la precaución ante el temporal de viento y oleaje: "No hay que acercarse a las costas"

Francisco Cacho visitó Zapeando para hablar de las alertas meteorológicas activadas para la tarde del 9 de diciembre. Además, el meteorólogo adelantó la previsión del tiempo para el resto de la semana.

"Siguen activaos en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra por viento y oleaje", comenta Cacho, y añade que algunos de estos avisos son de nivel naranja. "Por favor, no hay que acercarse a las costas", pide el colaborador.

El meteorólogo detalla que "las olas han alcanzado los 12 metros" y que se han registrado rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en zonas de montaña y costa. "Me preocupa especialmente hoy las rachas de viento en las capitales como Santander o Bilbao", apostilla. Por otro lado, explica que el temporal de lluvia que afecta a Galicia seguirá avanzando hasta llegar por la noche a Madrid.

En cuanto a las temperaturas para el resto de la semana, Francisco Cacho indica que algunas zonas de España van a alcanzar hasta los 20 grados, algo muy inusual para esta época del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años