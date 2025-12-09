VÍDEO | Francisco Cacho pide extremar la precaución ante el temporal de viento y oleaje: "No hay que acercarse a las costas"

El meteorólogo visitó Zapeando para explicar las alertas activas por el fuerte temporal del 9 de diciembre y adelantar cómo evolucionará el tiempo en los próximos días. Todos los detalles en este vídeo de Zapeando.

Francisco Cacho visitó Zapeando para hablar de las alertas meteorológicas activadas para la tarde del 9 de diciembre. Además, el meteorólogo adelantó la previsión del tiempo para el resto de la semana.

"Siguen activaos en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra por viento y oleaje", comenta Cacho, y añade que algunos de estos avisos son de nivel naranja. "Por favor, no hay que acercarse a las costas", pide el colaborador.

El meteorólogo detalla que "las olas han alcanzado los 12 metros" y que se han registrado rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en zonas de montaña y costa. "Me preocupa especialmente hoy las rachas de viento en las capitales como Santander o Bilbao", apostilla. Por otro lado, explica que el temporal de lluvia que afecta a Galicia seguirá avanzando hasta llegar por la noche a Madrid.

En cuanto a las temperaturas para el resto de la semana, Francisco Cacho indica que algunas zonas de España van a alcanzar hasta los 20 grados, algo muy inusual para esta época del año.

