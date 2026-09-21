"'La Pantoja' no conozco. ¿Qué es 'Pantoja'?": Adriana Lima se confiesa como una gran amante del flamenco en la Semana de la Moda de Madrid

La supermodelo brasileña ha arrasado con su espectacular look y su simpatía en la Semana de la Moda de Madrid. Aruser@s se hace eco de un divertido momento que protagoniza con los periodistas.

"Me encanta, porque es una persona muy cercana y muy divertida", comenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la supermodelo brasileña Adriana Lima, que ha arrasado en la Semana de la Moda de Madrid.

Su amabilidad la han convertido en una de las protagonistas del evento y además, ha sorprendido con su inesperada afición por el flamenco: "Me encanta Rosalía, pero mi corazón es de Estrella Morente".

También le encantan Los Farrucos, pero cuando le preguntan por Isabel Pantoja, asegura no tener ni idea de quién es: "No conozco, ¿qué es 'Pantoja'? Voy a buscarla esta noche".

"Yo le hubiera recomendado a la Pantoja de Puerto Rico", bromea Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

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