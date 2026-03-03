VÍDEO | Una chica del público 'da' dos noticias a su pareja en Zapeando: "Paco, estoy embarazada"

Al igual que lo que sucedía este lunes en El Hormiguero, una chica ha decidido aprovechar su asistencia como público para 'dar' una noticia muy especial a su pareja.

Este lunes en El Hormiguero una chica del público decido aprovechar su visita al programa para dar una noticia a su familia. La joven decidía llevar un cartel en el que se podía leer que estaba embarazada. Pablo Motos vio el cartel y decidía charlar con ella.

La chica explicaba al presentador que creía que la mejor manera de dar esa noticia a su familia era contándolo en su programa preferido. "¡Qué bonito!", afirma Nacho García, "solo espero que si es chico lo llame Trancas y si es chica Barrancas".

Dani Mateo señala que una acción así "debe ser tendencia" ya que una espectadora de Zapeando ha decidido 'contar' también que está embarazada mostrando un cartel. En el mensaje se puede leer 'Paco, estoy embarazada'.

"Felicidades, Paco", dice Dani. "Enhorabuena, Paco", añade Virginia Riezu. Pero el cartel no termina ahí, ya que en la parte de atrás del cartel se puede leer: 'Pero no es tuyo, Paco'. "¡Por el amor de Dios!", exclama Mateo, "siempre tiene que quedar todo mejor en 'El Hormiguero'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.