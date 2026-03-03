Miki Nadal se va de Zapeando por la derrota del Real Madrid ante el Getafe: "Si te vas no cobras"

La derrota del Real Madrid ante el Getafe no solo ha sentado fatal a Tomás Roncero y Juanma Rodríguez. Miki Nadal, el madridista por excelencia de Zapeando, reacciona en este vídeo al batacazo de los blancos.

Ayer el Real Madrid perdió ante el Getafe y se quedó a cuatro puntos del Barça en La Liga. Un resultado que no sentó nada bien a Tomás Roncero y Juanma Rodríguez en 'El Chiringuito'.

El estado de decepción se traslada también a Zapeando, donde Miki Nadal, el mayor madridista del programa, tampoco está contento con la derrota del conjunto blanco.

"Estoy mejor que bien, estoy genial", asegura Miki entre sollozos y mientras se suena los mocos. "Desde aquí parece que estás llorando", le comenta Dani Mateo, a lo que el zapeador le responde que "es por la alergia".

De hecho, Miki explica que prefiere irse del programa "por la alergia, no porque el Madrid haya perdido contra el Getafe". "Tú cobras por estar, si te vas no cobras", le recuerda Dani, ante lo que Miki reacciona y afirma que "en realidad no estoy tan mal ya, me he acordado de que tenemos 15 Champions y se me ha pasado".

