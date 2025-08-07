Así es la canción de Zapeando sobre el reto viral del verano: "¿Es eso un tiburón? No, es un mojón"

Cada vez son más habituales los cierres de piscinas por culpa del último reto que se ha popularizado en las redes: defecar en las piscinas. No te pierdas la divertida canción en el vídeo principal.

Jorge Cadaval charlaba con 'Y ahora Sonsoles verano' para contar que había sido víctima del último reto viral: defecar en una piscina. El humorista explicaba que no se pudo bañar en la piscina de la urbanización en la que veranea debido a que alguien había hecho sus necesidades y que, por ello, habían tenido que clausurar la piscina.

"¡Qué asco!", afirma Isabel Forner. "¿No puede haber un reto más agradable? No sé, abanicar a la gente, regalar piñas coladas...", sugiere la zapeadora. "Eso no es un reto, eso es un resort con todo incluido", responde Miki Nadal.

El presentador expone que en Zapeando no están a favor de ese reto, pero, como se está haciendo tan popular, han decidido 'componer' su propia canción sobre este reto. "Este verano, cuidado con la piscina, no sé si lo hace el niño o la vecina", comienza la canción.

"Pero, no me puedo refrescar porque a la gente le ha dado por cagar", sigue la canción. "¿Qué es ese barullo? Es un zurullo", afirma el pegadizo tema, "¿Es eso un tiburón? No, es un mojón", sigue la canción. No te pierdas el resto en el vídeo sobre estas líneas.