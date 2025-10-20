El vídeo del youtuber que muestra los servicios más absurdos de Latinoamérica: "Un falso Messi por 300 dólares"

El youtuber Francis se ha hecho viral tras mostrar algunos de los servicios más insólitos en su recorrido por Brasil, México y Argentina. Desde castillos de arena cuestionables hasta un imitador de Messi escoltado por paparazzis falsos.

Hans Arús presenta el vídeo viral de Francis, el youtuber que ha documentado algunos de los servicios más ridículos de Latinoamérica. El joven ha viajado por Brasil, México y Argentina para mostrar la surrealista experiencia a sus seguidores.

Desde la gente que se encarga de hacer castillos de arena en la playa a paparazzis falsos que acompañan a un imitador profesional de Leo Messi.

"De cerca se parece mucho, ¡mira cómo nos siguen! Por 300 dólares es un excelente servicio contratar a un falso Messi", alucina el joven, mientras muestra su paseo con el futbolista falso.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús ríe al ver al falso Messi: "No se parece nada". "Y el castillo de arena es lamentable", asegura Hans Arús.

