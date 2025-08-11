Ahora

Viajes

De ballenas en verano a auroras boreales en invierno: Marina Comes recomienda viajar a Islandia en cualquier época del año

La influencer y experta en viajes Marina Comes visita Zapeando para hablar sobre Islandia, un destino ideal durante todo el año. Comenta las ventajas y desventajas de viajar en verano o invierno, desde temperaturas hasta la oportunidad de ver auroras boreales.

La influencer y experta en viajes Marina Comes visitó Zapeando para hablar de uno de los destinos más recomendados para cualquier época del año: Islandia. "Es ideal para todo el año porque tiene sus ventajas y desventajas tanto en verano como en invierno", comenta Marina.

Sobre el verano, asegura: "Vamos a poder dar la vuelta entera a la isla, vamos a tener temperaturas agradables". La media en julio y agosto se sitúa en 12 grados y medio, lo que hace el clima bastante cómodo para recorrer el país.

Además, destaca que si visitamos Islandia en verano tendremos la oportunidad de observar ballenas. Sin embargo, añade que el inconveniente de esta época es que "hay mucho turista".

En cambio, en invierno, Marina señala que los hoteles son más baratos y que podremos disfrutar de "las auroras boreales". "Lo mejor para verlas es que tengamos muchas horas de oscuridad", comenta, por lo que la mejor época para disfrutar de este fenómeno es el invierno.

Más información sobre cómo organizar un viaje a Islandia en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

