Hans Arús, tras la reacción del padre de Lamine Yamal a su relación con Nicki Nicole: "El padre se cree mejor que el hijo"

Antes de hacerse oficial la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal, el padre del futbolista aseguró que no le gustaba ese tipo de música. "Cuando ya empieza diciendo eso...", reflexiona Angie Cárdenas.

Alfonso Arús confiesa que le gustaría saber "qué opinión tiene el padre de Lamine Yamal de la pareja de su hijo, Nicki Nicole". Tatiana Arús recuerda que "en su momento se le preguntó cuando todavía no será oficial la relación y el padre dijo que le gustaba otro tipo de música".

"Cuando ya empieza diciendo eso...", reflexiona Angie Cárdenas en el plató, donde Hans Arús destaca que "el padre se cree mejor que el hijo". "Hay competitividad por todos lados", asegura el colaborador de Aruser@s.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña las últimas imágenes de la pareja, que se ha apuntado a la moda de ir conjuntados. "No paran de compartir imágenes juntos, va a buscarle a los entrenamientos y han viajado mientras él estaba lesionado", asegura la colaboradora, que destaca que, al parecer, "el entorno se ha unido muy bien".

