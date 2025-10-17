Melody asegura al youtuber Malbert que no trabaja por dinero: "Me he levantado a las cinco de la mañana para venir y no he cobrado nada"

"A hacer bolos por los ayuntamientos gratis", responde el youtuber Malbert a Melody después de que esta afirme que no trabaja por dinero. "Me he levantado a las cinco de la mañana para venir aquí y no he cobrado nada", asegura la artista.

Melody ha charlado con el youtuber Malbert, a quien ha confesado que no ha trabajado nunca "por el dinero". "Anda, anda", ha destacado el youtuber en el vídeo, donde Melody ha insistido en que ella por dinero "no". "Pues venga, a hacer bolos por los ayuntamientos gratis", ha contestado el youtuber a la artista, que se ha defendido asegurando que ya lo ha hecho muchas veces.

Malbert, que ha seguido sin creérselo, le ha replicado: "¿Me estás diciendo que tú madrugarías y te maquillarías y tal sin cobrar?". "Perdóname, yo me he levantado a las cinco de la mañana para venir aquí, no he cobrado nada y estoy tan feliz".

Desde el plató de Aruser@s destacan el zasca de la artista al youtuber asegurando que "no sabe ni por dónde le ha venido".