VÍDEO | Así festeja una seguidora del Racing de Santander el ascenso a Primera: "¡Estoy mejor que en un orgasmo!"
El equipo cántabro ha vuelto a esta división después de 14 años. Sus seguidores lo han festejado, como es lógico, ya que es un hito muy importante para el equipo.
Este fin de semana el Racing de Santander ha celebrado su ascenso a Primera División. Los aficionados han festejado este hito ya que han vuelto a esta categoría después de 14 años. Pero seguro que ninguno lo ha festejado tanto como Mari, una socia veterana.
"Después de 55 años de socia... ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco!", grita la señora frente a las cámaras. "No quiero decir una barbaridad, pero... ¡estoy mejor que en un orgasmo!", añade Mari.
El vídeo, emitido por 'El Chiringuito', provoca la risa de los colaboradores del programa deportivo ante la espontaneidad de esta socia del Racing de Santander. "Menuda alegría se ha llevado", afirma Iñaki Urrutia, "como le haya pasado lo mismo a más mujeres el Racing va a ser más conocido como 'el Satisfyer de Santander'".
"Enhorabuena a la seguridad de Santander que no la han dejado pasar porque el peligro de esa señora rompiendo el cordón...", señala Quique Peinado. "Esa señora engaña, si la dejan pasar te mata", añade Dani Mateo.
