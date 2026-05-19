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Alfonso Arús, al ver el reconocimiento a Isabel Pantoja en Puerto Rico por sus 50 años de carrera: "Creo que hace un esfuerzo por emocionarse"

La tonadillera ha recibido un reconocimiento por su trayectoria artística de cinco décadas otorgado en Puerto Rico por la Cámara de Representantes.

Alfonso Arús, al ver el reconocimiento a Isabel Pantoja en Puerto Rico por sus 50 años de carrera: "Creo que hace un esfuerzo por emocionarse"

Isabel Pantoja ha recibido un reconocimiento en Puerto Rico por sus 50 años de trayectoria artística, un galardón otorgado por la Cámara de Representantes del país. Un homenaje que la tonadillera ha vivido con aparente emoción, según ha destacado Tatiana Arús en Aruser@s.

Sin embargo, Alfonso Arús ha puesto en duda esa reacción tras escuchar sus palabras: "¿Compráis esto como emoción?", ha preguntado el presentador en directo. Y ha añadido con escepticismo: "Creo que hay un esfuerzo por emocionarse".

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