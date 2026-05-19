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Cúpula geológica

Así se ve 'el ojo del Sáhara': Francisco Cacho analiza en vídeo la espectacular imagen de la estructura de Richat que ha publicado la NASA

La NASA ha publicado una espectacular imagen de la estructura de Richat, una cúpula geológica que en la década de 1930 se creía que era el impacto de un meteorito. En este vídeo, analiza este sorprendente enclave de Mauritania.

La NASA ha publicado una espectacular imagen de la estructura de Richat, una cúpula geológica que en la década de 1930 se creía que era el impacto de un meteorito. En este vídeo, analiza este sorprendente enclave de Mauritania.

La NASA ha publicado una espectacular imagen de lo que se conoce como estructura de Richat, una espectacular formación que no está en la Luna, ni en Marte, ni tampoco es el ojo de Sauron.

Francisco Cacho explica que también se le llama "el ojo del Sáhara" y que se encuentra en Mauritania. La fotografía en cuestión ha sido obtenida por los satélites Landsat hace un mes.

En ella tenemos una vista privilegiada de esta sorprendente estructura con más de 50 kilómetros de diámetro donde los bordes de sus anillos están formados por crestas de más de 200 metros de altura. El centro, apunta el meteorólogo, es una meseta de piedra caliza de unos 400 metros de altura.

Cacho señala que cuando esta estructura se descubrió en la década de 1930 se pensó que era un impacto de algún meteorito. Sin embargo, se trata de una cúpula geológica, "una especie de montaña muy erosionada".

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