VÍDEO | María Gómez rapea un tema dedicado a las hemorroides: "Lo mejor pa' tu almorrana, que no es enana sino una cosa inhumana"

La zapeadora demuestra que no hay reto que se le resista y, tras ver a Roberto Leal rapear el prospecto de un medicamento en 'El Hormiguero', decide mejorar la canción del presentador de 'Pasapalabra'.

Roberto Leal ha ido a divertirse a El Hormiguero, en Antena 3, y, durante su entrevista, ha mostrado que entre sus talentos se encuentra la improvisación. Pablo Motos le ha pedido al presentador de 'Pasapalabra' que convierta en rap el prospecto de una crema para las hemorroides.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Leal no solo rapea el prospecto, sino que, además, improvisa para conseguir que lo que lee rime y, además, añade algunas frases extra para que el rap sea gracioso.

"A ver", comenta María Gómez, "¿lo ha hecho bien? Lo ha hecho bien". Pero, como apunta, cree que se podría mejorar. "Siendo Hemoal me han faltado algunos versos", afirma la zapeadora. Gómez se atreve a hacer su propia versión del rap de Roberto Leal.

"Lo mejor pa' tu almorrana, que no es mediana, que no es enana... sino una cosa inhumana", rapea la zapeadora. "Es mejor la vida sana, sin comida mexicana. Y de postre una manzana", termina el tema. "Quitad la base que no para", pide Quique Peinado.

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