El impresionante futbolín casero que se han montado estos dos niños con un trozo de cartón y unas tijeras

Si tienes dos hijos y ya no sabes cómo entretenerles, toma nota, porque este futbolín casero que nos muestra este vídeo viral que recoge Aruser@s va a ser tu salvación.

Con un cartón, un rotulador y unas tijeras los niños que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s se han montado un futbolín casero que ya quisieran muchas salas de recreativos. Los pequeños han dibujado un campo y han hecho dos agujeros, uno en cada lado, para meter sus cabezas y soplar así la minipelota. Un entretenimiento que fascina al presentador y los colaboradores del programa de laSexta.

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