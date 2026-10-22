"Él se llama Cruz, pero se la está poniendo en toda la cara": Nacho García analiza las fotos del hijo de Beckham para felicitar a su novia

Nacho García se ha fijado en las publicaciones del hijo de David y Victoria, sobre las que asegura no saber "si son muy apropiadas". "Habría que ponerle dos rombos", añade.

Los Beckham celebran el cumpleaños de Jackie Apostel, novia de Cruz Beckham, con felicitaciones en redes sociales. Sin embargo, Nacho García, colaborador de Zapeando, cuestiona la idoneidad de las publicaciones de Cruz, sugiriendo que algunas imágenes son inapropiadas. En la primera foto, Cruz aparece pellizcando el pecho de Jackie, mientras que en otra, la sostiene en brazos, lo que García interpreta como una exhibición intencionada. La tercera imagen, tomada en un barco, es titulada por García como "Cara o Cruz", haciendo un juego de palabras con el nombre de Cruz y la posición de ambos en la foto.

Los Beckham están de fiesta. Recientemente ha sido el cumpleaños de Jackie Apostel, novia de Cruz Beckham, y toda la familia la ha felicitado a través de sociales. Pero Nacho García se ha fijado en las publicaciones del hijo de David y Victoria, sobre las que asegura no saber "si son muy apropiadas". "Habría que ponerle dos rombos", añade.

"Agarraos", asegura Nacho al presentar la primera foto. "Aquí está el chaval, está pellizcando la teta derecha", expone. Pero no solo se fija en eso. También le llama la atención un detalle en los pantalones del hijo de los Beckham: "Espero que lo que lleve ahí se el mando a distancia".

En la segunda foto, Cruz aparece cogiendo en brazos a Jackie. "Cualquier malpensado creería que la coge así para enseñarnos el culo de su novia, pero no, es que si la deja en el suelo no se ve que se ha dejado 20 euros en Wallapop en un pantalón de Paul McCartney", asegura el colaborador de Zapeando.

Pero, sin duda, la foto que más ha llamado la atención de Nacho García ha sido la tercera. En ella aparecen ambos en un barco, estando Cruz de pie y Jackie sentada delante de él. "Esta foto la he titulado 'Cara o Cruz', porque se llama Cruz, pero se la está poniendo en toda la cara", concluye.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.