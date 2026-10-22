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Así lo vivió

VÍDEO | Pilar Vidal relata su experiencia como miembro del 'paseíllo de la loba' de Shakira: "Tienes que ser elegida"

Días después de participar en el 'paseíllo de la loba' en uno de los conciertos de Shakira de Madrid, Pilar Vidal desvela cómo lo vivió desde dentro y algunos de los detalles de 'backstage' de la cantante colombiana.

Días después de participar en el 'paseíllo de la loba' en uno de los conciertos de Shakira de Madrid, Pilar Vidal desvela cómo lo vivió desde dentro y algunos de los detalles de 'backstage' de la cantante colombiana.

Han pasado unos días desde que acabaron los conciertos de Shakira en Madrid, pero por fin Pilar Vidal explica en Zapeando cómo vivió participar en el paseíllo de la 'loba' en uno de sus shows.

"Tienes que ser elegida", afirma Pilar, que explica que lo consiguió gracias a su amistad con el publicista de la colombiana y porque "la loba sabe que yo saco las garras por ella, porque me ve desde Miami".

En el paseíllo también han participado 'celebrities' como Penélope Cruz, Paula Echevarría o Sara Carbonero. En el suyo, Pilar coincidió con la hermana de Shakira, que vive en Valencia.

Pilar asegura que ese día había un "lobby valenciano" y que la hermana de Shakira, por parte de padre, "hace arroz al horno y tiene mucho de valenciana".

En los momentos previos, Pilar explica que se hizo una foto con el 'grupo de lobas' con el que iba a pasear: "Te saluda, nos da las gracias, te dice que te ve, te conoce, está emocionada, feliz y ya está", apunta.

También desvela un detalle de la cantante colombiana, a la que dan de beber con una pajita: "Yo creo que es para que el maquillaje no se le estropee, es diva diva". De hecho, señala que en el paseíllo "la colocan delante y te dicen que no puedes sobrepasar a la líder de la manada" y que también "te colocan en función de la altura".

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