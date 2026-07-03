VÍDEO | 'Aitana' cuenta cómo se lo pasó viendo el partido España-Austria y baila 'miamor' en directo

Nacho García se convierte en la cantante después de que esta haya compartido con sus seguidores de redes sociales que ha visto el partido del Mundial de Fútbol desde su teléfono móvil.

Este jueves la Selección Española de Fútbol consiguió clasificarse para octavos del Mundial después de vencer a Austria por tres goles a cero. Aitana no se perdió el partido, aunque, en su caso, tuvo que verlo desde su móvil ya que no se encontraba en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Qué humilde es nuestra Aitana", señala Dani Mateo. El presentador comenta que, aprovechando que la artista se ha quedado en España, quiere saber cómo se lo ha pasado viendo el partido y, por fortuna, Zapeando 'cuenta' con la cantante en directo.

"El partido lo vi muy mal", confiesa la 'cantante', "fue un partidazo, pero, como lo estaba viendo en el móvil, no se ve una mierda, en el salón estaba Plex haciendo abdominales". Entonces, comienza a sonar 'miamor' y 'Aitana' comienza a hacer la coreografía sobre la mesa.

"Aitana, no lo viste en directo porque no quisiste", le dice Dani, "porque si tú trepas a los hombros de Plex ves el partido". "Subo al ático", como lo llamo yo. "En un día claro ves Los Ángeles", añade Mateo, "puedo ver la luna".

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