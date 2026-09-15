Víctor Algra señala la problemática de los 'petfluencers', en vídeo: "Dejamos de ver al animal para construir un personaje"

En Instagram o TikTok encontramos innumerables cuentas de animales en las que sus dueños les disfrazan o les hacen llevar a cabo acciones para conseguir 'me gustas'. El veterinario expone qué hay detrás de estos vídeos.

En redes sociales es habitual encontrar vídeos protagonizados por animales en las que se las puede ver haciendo monerías. Muchos se han convertido en auténticos 'petfluencers'. Pero, aunque pueda padecer algo adorable, como señala Víctor Algra no es oro todo lo que reluce detrás de estos animales.

El veterinario indica que hay unos dos millones de cuentas de animales influencers en Instagram. "Solo el hashtag 'dog' acumula 640 mil millones de visualizaciones", expone. Algra expone que un estudio analizó 162 vídeos virales divertidos de animales "y encontró signos de estrés, miedo o malestar en el 82% de ellos".

Algra indica que, por ejemplo, cuando vemos a un perro "poniendo carita de culpable", no es que esté arrepentido "sino que, probablemente, es una respuesta de apaciguamiento ante una situación amenazante".

"Por no hablar de cuando encontramos animales disfrazados con disfraces que limitan sus movimientos, con el pelo teñido con tintes que contienen tóxicos, o incluso zapatos de tacón", indica, "estamos dejando de ver al animal para construir un personaje y ganar un 'like'".

En ocasiones, el éxito de estos animales influencers reside en que hacen cosas propias de humanos. "Y ahí está el truco, cuanto más les humanizan sus dueños, más 'likes' y más dinero para el bolsillo", comenta Nacho García.

Víctor apoya esa afirmación, señalando que el mercado de los animales influencers está valorado en más de 1.200 millones de euros. "Este pastel es bastante jugoso y mucha gente quiere hincarle el diente", afirma. Algra concluye recomendando no seguir ni dar 'like' a este tipo de perfiles debido a que detrás de muchas de esas reacciones "hay un animal incómodo o estresado".

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