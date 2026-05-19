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El veterinario Víctor Algra aclara si los ratones autóctonos pueden transmitir el hantavirus, en vídeo

El veterinario expone que no debemos alarmarnos ya que el hantavirus se transmite a través de una especie muy concreta: el ratón colilargo. A pesar de ello, Algra expone que los ratones y ratas autóctonos pueden transmitir otras enfermedades.

El veterinario expone que no debemos alarmarnos ya que el hantavirus se transmite a través de una especie muy concreta: el ratón colilargo. A pesar de ello, Algra expone que los ratones y ratas autóctonos pueden transmitir otras enfermedades.

Desde hace unas semanas, como señala Maya Pixelskaya, "hay un temita que nos tiene en vilo: el hantavirus". Como indica la zapeadora, se sabe que el brote que ha llegado a través del MV Hondius está causado por el virus Andes, transmitido por el ratón colilargo, presente en zonas de Chile y Argentina. Pero ¿debemos preocuparnos por los ratone y ratas en general? Para aclarar esta cuestión, Zapeando cuenta con el veterinario Víctor Algra.

Víctor es muy claro: "No hay que alarmarse, pero sí que nos tiene que hacer reflexionar sobre los peligros que pueden llegarnos desde el reino animal". El veterinario indica que puede haber hasta unos 10.000 virus, mucho todavía desconocidos, "que circulan entre los mamíferos silvestres y que podrían tener capacidad de infectarnos".

Algra indica que "cuando interactuamos con animales silvestres, alteramos ecosistemas o visitamos lugares recónditos y, luego, nos movemos por el mundo, elevamos el riesgo de contar con esos microbios nuevos y transmitirlos".

"¿Puede un ratón español pegarnos el hantavirus?", pregunta Iñaki Urrutia a Víctor. "Por los ratones españoles no nos tenemos que preocupar", aclara Algra, "hoy en día no se ha dado ningún caso autóctono". El veterinario indica que el virus necesita una especie de ratón muy concreta: el ratón colilargo.

A pesar de ello, Víctor indica que los ratones y ratas autóctonos sí que pueden transmitir otras enfermedades como, por ejemplo, leptospirosis, salmonella, tularemia o parásitos como el cryptosporidium. "Es por esto por lo que mantenemos unas medidas higiénicas", concluye, "y hay controles diarios".

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