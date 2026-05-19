VÍDEO | Víctor Algra explica el curioso caso de los salmones suecos drogados: son capaces de nadar hasta 12 kilómetros más

El veterinario explica que un grupo de investigadores querían saber qué ocurre cuando se expone a estos peces a los metabolitos de la cocaína que llegan a los ríos y lagos a través de las aguas residuales.

El veterinario Víctor Algra visita Zapeando para hablar sobre cómo, en ocasiones, podemos encontrar animales que, por motivos diversos, son descubiertos en estados de embriaguez o, incluso, drogados.

Un ejemplo de ello son unos salmones que, como cuenta Quique Peinado, se ha descubierto, se habrían intoxicado con cocaína. "No es que vayan ellos a buscarla, el tema es que la cocaína está en el río", indica el zapeador.

Víctor indica que un estudio reciente ha descubierto que "los salmones expuestos a los metabolitos de la cocaína pueden nadar hasta 12 kilómetros más". Algra expone que el estudio ha sido realizado por un equipo de científicos en un lago sueco para saber qué pasa cuando residuos de esta droga llegan a los lagos a través de las aguas residuales.

"Los investigadores trabajaron con 105 salmones en tres grupos: el primero expuesto a cocaína, el segundo a este metabolito, que sería el que podría estar en las aguas, y el tercero el grupo control", detalla.

Algra indica que los salmones sobrios reducían su actividad, pero los expuestos a estas sustancias no dejaban de moverse y, además, nadaban hasta el doble de distancia. El veterinario explica que, aunque pueda parecer un hecho gracioso, este tipo de hechos podrían alterar el comportamiento de animales salvajes y las dinámicas de sus ecosistemas.

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