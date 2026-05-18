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VÍDEO | El romántico comentario de Ana Pastor a Ferreras en Al Rojo Vivo: "No te lo digo solo a ti, que también"

Ana Pastor y Antonio García Ferreras protagonizaban un momento que, para Isabel Forner, "aúna todos los géneros audiovisuales", pues incluye "actualidad, humor y amor".

Ana Pastor y Antonio García Ferreras protagonizaban un momento que, para Isabel Forner, "aúna todos los géneros audiovisuales", pues incluye "actualidad, humor y amor".

Ayer en el especial de Al Rojo Vivo sobre las elecciones en Andalucía se vivió un momento que, según Isabel Forner, "aúna todos los géneros audiovisuales", ya que tiene "actualidad, humor y amor".

En uno de los directos, Ana Pastor explicaba desde la sede del PP andaluz que estaba sonando una canción con "señales": "Coque Malla, 'No puedo vivir sin ti'. No te lo digo a ti solo, que también, sino que parece la relación entre Vox y el PP", comentaba Pastor a su marido, Antonio García Ferreras.

El conductor de Al Rojo Vivo reaccionaba desde plató haciéndole el gesto del corazón con sus dos manos, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Ana Pastor y Ferreras no se van de escapadita romántica para avivar la llama del amor, se van de elecciones autonómicas", comenta Iñaki Urrutia, mientras que Dani Mateo asegura que a Ferreras le ha entrado "vergüencita" y "se ha puesto al rojo vivo".

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