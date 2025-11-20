El verdadero protagonista de la salida de prisión de Santos Cerdán: "Debió de alucinar con el mogollón de prensa esperándole"

Zapeando analiza el otro lado de la salida de Santos Cerdán de prisión. Desde el "agobio" entre los medios de comunicación alrededor del exsecretario de Organización del PSOE, al preso que salió de la cárcel a la vez que él.

Ayer en la cárcel de Soto del Real había máxima expectación ante la salida de prisión de Santos Cerdán, que provocó momentos de tensión entre los medios presentes.

Ante tal "agobio", Nacho García afirma en el vídeo sobre estas líneas que "Cerdán estuvo a punto de volverse a la cárcel y pedir una celda de aislamiento".

Sin embargo, el 'verdadero protagonista' de la salida del exsecretario de Organización del PSOE de prisión fue el otro preso que salió junto a él y al que se le pudo ver despidiéndose de sus compañeros.

"Estaba diciendo 'hasta luego, Lucas'", comenta Quique Peinado, que asegura que "debió de alucinar con el mogollón de prensa esperándole". "Se preguntó: '¿Estoy saliendo de la cárcel o de Gran Hermano?'", señala María Gómez.

