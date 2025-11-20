Santos Cerdán deja sin pagar cafés y consumiciones a varios presos de Soto del Real

Fuentes penitenciarias trasladan a laSexta el "mosqueo importante" de varios presos que coincidían frecuentemente con el ex secretario de Organización del PSOE en el patio y las zonas comunes de Soto del Real.

Santos Cerdán ha enfadado a muchas personas en los últimos meses. Al enfado de sus compañeros en el PSOE por la presunta trama de la que formaba parte junto a José Luis Ábalos y Koldo García hay que sumar el "mosqueo importante" de varios presos de la cárcel de Soto del Real a los que ha dejado sin pagar varios cafés y consumiciones que les debía.

Así lo trasladan fuentes penitenciarias de Soto del Real a laSexta, que aseguran que en el último día de Santos Cerdán en la cárcel este se marchó haciendo un 'simpa' a varios presos que coincidían frecuentemente con él en el patio y zonas comunes.

Este jueves hemos podido ver al ex secretario de Organización del PSOE saliendo del garaje de su casa montado en su coche. Con gesto serio, solo y con gafas de sol, Cerdán salía de su vivienda en su vehículo y sin ocultarse ante la atenta mirada de los medios de comunicación que había allí.

No obstante, Cerdán ha salido sin hacer ninguna declaración, a diferencia de lo ocurrido este miércoles a su salida de prisión, cuando defendió su inocencia y mostró su confianza en que "la verdad se imponga y se haga justicia". Para Cerdán, "hay muchas mentiras y manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los informes" que pesan sobre él.

Cuando Cerdán 'B' cerraba mordidas, Cerdán 'A' acompañaba a Sánchez en su campaña contra la corrupción del PP

El riesgo de destrucción de pruebas, "seriamente mitigado"

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le había impuesto prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas e influencia a testigos y otros investigados del caso. Sin embargo, el magistrado considera "seriamente mitigado" ese peligro tras la publicación el martes del informe de la UCO, y ha decretado su libertad provisional.

El documento analiza la relación entre Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán, y las adjudicaciones de obras públicas a Acciona. Según el informe, Servinabar se llevaba el 2% del valor de esas obras millonarias y tanto Cerdán como su familia se beneficiaron y usaron una tarjeta de la empresa.

En este sentido, el juez destaca que aunque se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él, ello no justifica por sí mismo mantener la prisión provisional, de ahí que ordene su puesta en libertad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.