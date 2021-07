Después de ver un experimento social de 'El Hormiguero' en el que varios ancianos ligan por Tinder, Valeria Ros recuerda una anécdota que deja a Lorena Castell, Cristina Pedroche, Marta Torné y Maya Pixelskaya alucinadas en el plató.

"Yo tuve una cita con un señor mayor de 85 años o así", destaca Valeria ante la sorpresas de sus compañeras: "¿Qué?", grita una sorprendida. Y es que la zapeadora vasca afirma que fue "una cita sin querer": "Iba al Metro y un señor me preguntó si me gustaba el teatro. Tres horas con él y ni me tocó la pierna, que me dio hasta rabia". Puedes conocer los detalles y la reacción de las zapeadoras en el vídeo de esta noticia.