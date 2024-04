La rivalidad entre Jennifer López y Mariah Carey se remonta a hace más de dos décadas. Torito cuenta en Zapeando que Tommy Mottola, el entonces marido de Carey y exmánager, se lleva todas las ideas a JLo tras su separación, "un sabotaje en toda regla", apunta.

Algo que no sentó nada bien a su exmujer, que dijo "lo peor que le puedes decir a una cantante", afirma el colaborador, que la diva de El Bronx no cantaba suspropiascanciones. Y esto no queda ahí, pues la cantante Natasha Ramos afirma ser la voz real de algunos de los estribillos más famosos de López.

Ella expone que en el año 2002 la contrataron para hacer unas demos de 'Jenny from the block' y terminó grabando algunos temas más, pero al comprar el disco, dice haberse quedado sorprendida con lo que escuchó. Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.