Alberto Rey, sobre Sacamantecas, la nueva película de Patricia López Arnaiz: "Una película española de época, oscura y sórdida, es siempre un sí"

Alberto Rey, periodista y experto en cine, explica qué le parece uno de los estrenos de la semana: la película Sacamantecas, ambientada en el Álava de finales del siglo XIX y protagonizada por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre.

Como cada viernes, Alberto Rey, periodista y experto en cine, viene a Zapeando a contarnos los estrenos cinematográficos de la semana. En este vídeo valora la nueva película de la actriz Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, Sacamantecas, dirigida por David P. Sañudo (Anne, Los últimos románticos -Azken erromantikoak- o la serie Iruña 97, que se estrenará en 2027).

La película narra cómo una serie de mujeres son asesinadas en el Álava de finales del siglo XIX y la hermana de una de ellas comienza a investigar para intentar descubrir quién lo ha hecho. Se dice que este es el primer asesino en serie español. "A mí una película española de época, oscura y sórdida, para mí es siempre un sí. Y Patricia López Arnaiz, también", afirma contundente Rey.

Ahora bien, "a Sacamantecas, que oscuridad y sordidez tiene de sobra, le falta un poco de alma", lamenta el periodista. "De esta película se puede decir una cosa: que es buena y mala a la vez, que está muy bien hecha porque está muy bien hecha. Yo prefiero decir podría estar mejor hecha, pero que cuánta personalidad tiene, y no es el caso", sentencia el periodista que le otorga 3 'albertitos'.

Eso sí, "Sacamantecas es una historia de la leyenda popular que puede volverse a hacer en el futuro y probablemente se haga mirando esta película", finaliza Rey.

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