Súper Bigote anuncia que ya es Navidad en Venezuela: "Sería muy bueno que el supervillano fuera el alcalde de Vigo"

En Venezuela han publicado un anuncio protagonizado por su célebre superhéroe para anunciar que la época navideña ya ha empezado. Además, en Caracas, celebraron un multitudinario encendido de luces.

¡Ya es Navidad en Venezuela! Nicolás Maduro mantiene su promesa y este 1 de octubre celebraron el encendido de las luces. "Eso sí, par que luciese bien fue necesaria la ayuda de la gente", desvela Maya Pixelskaya.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la gente hace una cuenta atrás y, justo en el momento que presionan el botón de encendido, la persona que está al micrófono pide a la muchedumbre que encienda la la linterna de su teléfono para que todo esté más iluminado.

"Y los que tengan Spotify que lo pongan, que nosotros tenemos la versión con anuncios", añade, irónico, Miki Nadal. Maya cuenta que ddonde lo han dado todo es en la promoción que crearon para anunciar la Navidad. El anuncio está protagonizado por Súper Bigote, el alter ego, en forma de superhéroe, de Maduro.

En el anuncio, 'Súper Bigote' anuncia el comienzo de la Navidad. "Que viva la Navidad venezolana, que viva el pueblo, que viva el niño Dios y, de su mano, siempre juntos, venceremos", dice el superhéroe. "Están adelantados a su tiempo", afirma María Gómez, "tanto que tienen que celebrar la Navidad en octubre". "Sería muy bueno que, de ese juego, el supervillano fuera el alcalde de Vigo", concluye Dani Mateo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.