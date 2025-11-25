El vídeo del 'zasca' de unas cocineras a Juan y Medio: "Paga, que hay que pagar, que si no las nuevas generaciones no seguimos"

Esta vez, no es Juan y Medio el emisor del 'zasca', sino el receptor. Estas cocineras le han lanzado un dardo al presentador digno de ser recogido por Aruser@s.

El campeón de la liga de los 'zascas' de Aruser@s de la pasada temporada(y la anterior) es el receptor de un 'dardo' bastante memorable, como vemos en este fragmento del programa de Juan y Medio en Canal Sur que recoge el programa de laSexta.

En el vídeo, el presentador alaba a las cocineras de Casa Moral que visitan el plató de La tarde aquí y ahora. "Pues Juan, cuando quieras, estamos allí", le responde una de ellas. Eso sí, siempre y cuando saque la cartera.

"Pero que pagues, en Casa Moral hay que pagar, si no, las nuevas generaciones no seguimos", aclara la joven entre risas.

Alfonso Arús cree que la chica tiene toda la razón. "Y yo creo que Juan y Medio lo puede pagar", añade María Moya.

