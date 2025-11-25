Un tiktoker estalla contra la gente que va a los encendidos navideños: "¿Estáis contratados por el Gobierno?"

Christian Rodríguez critica en su viral la costumbre de acudir a las plazas abarrotadas para ver el encendido navideño, un "planazo", para cierta gente, que dice no entender.

El creador de contenido Christian Rodríguez publica un vídeo en su TikTok contra quienes consideran un "planazo" asistir al encendido navideño de su ciudad. "¿A qué persona le parece buena idea ir a una plaza rodeada de 5.000 personas a ver cómo se enciende un árbol?", se pregunta el creador de contenido, quien insinúa: "¿Existís de verdad o es gente que contrata el Gobierno?".

Según explica, no ve ningún atractivo en desplazarse hasta el centro para ver el tradicional encendido, sobre todo teniendo en cuenta las enormes aglomeraciones y los atascos posteriores. "Luego estás atascado hasta 5 horas. Me encanta la Navidad, pero todos los años me pasa lo mismo", concluye resignado.

En Aruser@s, no tardan en sumarse a la reflexión. Angie Cárdenas confiesa que evita el caos con un truco personal: "No voy al centro, pero lo veo desde una avenida y no me meto en ningún atasco". Óscar Broc, por su parte, es más tajante: "Yo, ni loco".

