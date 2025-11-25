Ahora
"Si no fuera por los 43.232 mensajes que he recibido ni sabría que es Black Friday": el vídeo de un tiktoker, harto de la publicidad invasiva

El creador de contenidos @rufoasecas está harto del bombardeo publicitario que le llega a todas horas de las ofertas del Black Friday y, a juzgar por lo que comentan los colaboradores de Aruser@s, él no es el único.

Por si no te habías enterado y nadie te lo había dicho, el próximo viernes 28 de noviembre es el Black Friday, aunque parezca que llevamos ya mes y medio en un viernes negro sin fin. Y es que nadie se ha quedado sin recibir sms, emails o whatsapps avisando de este gran evento prenavideño, símbolo máximo del consumismo de esta época del año.

Aunque muchos estén ya más que hartos con tanto bombardeo, hay quien decide reírse de la situación, y este es el caso del creador de contenidos Rufo a secas, quien protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Si no fuera por los 43.232 mensajes que he recibido por WhatsApp y 4.232 correos electrónicos, ni sabría que es Black Friday", estalla el tiktoker, con mucha ironía.

Alfonso Arús no puede estar más de acuerdo con Rufo: "Es agotador, sobre todo porque lo que empezó siendo un día, es una semana o un mes".

