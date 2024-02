Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Pablo Motos debatieron en El Hormiguero sobre el amor no correspondido. Y, es que, Isabel Preysler dio un consejo infalible a su hija que a veces ha seguido y otras no. "Mi madre me dice que solo me pueden gustar los que les gustas tú porque, ¿para qué te vas a empeñar en el (hombre) que no cuando los hay que sí?", confesaba Tamara Falcó.

"Normalmente no le llevo la contraria a tu madre, pero en esta ocasión sí", respondía Pablo Motos. "¡Aleluya! ¡Isabel Preysler puede decir algo mal!", reaccionaba la socialité.

"Soy team Preysler", no duda en reconocer Berta Collado desde el plató de Zapeando, y justifica su elección diciendo que "es una entendida de la vida". "El team Tamara no me mola nada", porque "estar detrás hasta que te haga caso es peligroso".

"Eso se llama toxicidad", no duda en decir Ares Teixidó, que confirma que es "igual de tóxica que Tamara Falcó y Pablo Motos": "Es no hasta que sea que sí. Yo voy con todo", confirma la colaboradora.