Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca antológico de Alba Carrillo a Feliciano López". "Él es el que lleva la Caja Mágica", explica Alba Carrillo sobre el cargo de Feliciano López en el Mutua Madrid Open. "No entiendo cómo una persona que no sabe gestionar su nevera, puede gestionar ese tipo de cosas", afirma rotunda la modelo, que reflexiona irónicamente ante el reportero: "Te dan cualquier tipo de puesto en la Administración y, ole, a llevarlo, con orgullo y con honor".

"Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón", recuerda Alba Carrillo, exmujer de López, que insiste en que no hacía nada en casa y que tenía un toc: doblar camisetas. Además, en este vídeo, la modelo afirma que Feliciano López "es inexpresivo total": "Pero cuando va en su coche yo sé que va ardiendo por dentro. Hay gente que es así y hay que entenderlo". Por último, la modelo manda un mensaje a la mujer del tenista, Sandra Gago: "Un beso Sandra, suerte. Me cae estupendamente porque cuantos más años pasa con él mejor me cae porque me parece una heroicidad".