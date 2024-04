Iñaki López hace referencia al discurso de Pedro Sánchez en que ha anunciado que seguirá en el cargo de presidente del Gobierno y donde ha hecho alusión a la existencia de "un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad".

Ante lo querecuerda lo ocurrido en Estados Unidos con, con el '' en Reino Unido o conen Brasil y aclara que "no es nuevo, no está dando ninguna noticia al mundo y creo que tiene bastante razón".

"Los gobiernos populistas de derecha han dado lugar a asaltos al Congreso brasileño y al Capitolio norteamericano, al 'Brexit', han dado más problemas que cinco días libres para pensar y reflexionar", sostiene Iñaki López.

Por su parte, Carmen Morodo señala que en una decisión como esta "no puedes someter a ese nivel de estrés ni a tu partido ni al a institución en sí misma" y expresa que no le parece seria la manera en la que se ha gestionado. "Tienes todo el derecho a reflexionar, pero, al final, la impresión que me trasladas es que has estado utilizando tu cargo, a tu partido, la movilización al servicio de tu interés personal", indica.