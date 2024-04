Raúl Pérez se convierte en Pedro Sánchez para revivir cómo fue la madrugada del pasado sábado en la que el presidente del Gobierno meditó en torno a su decisión sobre quedarse o no en la presidencia. Acompañado de su mujer, que duerme plácidamente a su lado, 'el presidente' decide leerle las frases que está pensando para anunciar que, finalmente, se queda en su cargo.

"¡Lo tengo! ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¡Quién!", sugiere 'Pedro Sánchez'. "¿Esa mierda ya la ha dicho alguien? Están todas las frases épicas cogidas", se lamenta 'Pedro'. El 'presidente' le pide a su mujer que le recomiende una frase: "Mostrémosle a España cómo se defiende la democracia". A 'Sanchez' no le disgusta pero considera que es poco ambiciosa, por ello decide cambiar 'España' por 'el mundo'. "¡Qué buen equipo hacemos... cucharita para celebrarlo!", le dice a su mujer.

Cuando se acerca a ella, su 'asesor' el sorprende al salir de debajo de las sábanas. "Señor presidente, por favor, que las labores de asesor tienen un límite", le dice. El 'asesor' le explica que Begoña ya no le aguanta más y se ha ido a la habitación de invitados. 'Pedro Sánchez' aprovecha entonces para leerle su discurso. Pero el 'asesor' le anuncia que está pensando en tomarse cinco días para reflexionar sobre si permanece en su puesto.

"Qué solo se está en la cumbre", se lamenta. Pero añade: "Menos mal que siempre em quedarán esos ciudadanos que me esperan en Ferraz y siempre queriendo hacerme una fiesta sorpresa... Son más majos, a ver s un día bajo yo a darle a la piñata".