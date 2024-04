El presidente del Gobierno Pedro Sánchez "liderará" la regeneración democrática, pero "no la monopolizará". Es el mantra que el líder del PSOE defiende en sendas entrevistas desde que anunciara, tras sus cinco días de reflexión, que seguirá al frente del Ejecutivo.

Pero la realidad es que el presidente no ha concretado ninguna medida para esa regeneración democrática que anunciaba en su comparecencia del lunes. Es más, Sánchez afirma que es algo que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación. "He decidido liderarlo, no monopolizarlo", ha explicado este martes en una entrevista la Ser. Esa lucha ha explicado que no puede hacerse "en tres días, en tres meses o tres años" y que trasciende la presente legislatura, por lo que ha subrayado que está con ánimo para continuar en esa tarea. "Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", ha añadido. Por eso ha afirmado estar con ganas para estos tres años que quedan de legislatura "y los que quieran los españoles con su voto" porque cree en el poder transformador de la política.

Según el presidente, si hubiera planteado una batería de medidas en su comparecencia del lunes para luchar contra lo que califica de "maquinaria del fango" le habrían acusado de haberse tomado cinco días por mera estrategia. Sí pone el foco, como parte de esa regeneración, en el combate contra los bulos de los que ha denominado "pseudomedios", aunque al pedirle herramientas concretas contra ellos y plantearle si puede ser mediante la regulación de la publicidad, se limita a señalar que existe una ley de publicidad institucional. "¿Se cumple por todas las administraciones? No lo sé", se ha pregunta y responde a sí mismo.

Tampoco hay una hoja de ruta clara para la Justicia y la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial tras años de bloqueo. Si el PP sigue bloqueando, ha dicho, esa renovación, "la democracia, el Parlamento, necesitarán articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el PP al gobierno de los jueces".

Pero al plantearle si eso supondrá un cambio de las mayorías necesarias para la renovación, no lo concreta e insiste únicamente en su compromiso por "responsabilidad" con la renovación del CGPJ. "Lo vamos a llevar a efecto, y espero que cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante", ha añadido. Por eso pide la colaboración de los partidos, el Parlamento, los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

Sumar pide pasar a la acción

¿Y ahora qué? Es la pregunta que lanzan ya varios socios de Gobierno. Todos los ministros de Sumar han reaccionado a las palabras de Sánchez con una misma idea. "No basta con permanecer, es hora de avanzar", defienden. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reivindica que el "punto y aparte" debe llenarse de contenido e iniciativa política, dado que los ciudadanos les han votado no para convertir los "problemas políticos en los suyos", sino para solucionar sus dificultades cotidianas.

De esta forma, ha reclamado políticas específicas para "solventar" el problema del acceso a la vivienda, que ahora es una preocupación mayor que el paro para la sociedad, reducir la jornada laboral y democratizar la justicia, con una reforma del Consejo General del Poder Judicial que cambie las mayorías para elegir los vocales.

Y es que Díaz está convencida de que, visto el bloqueo del principal partido de la oposición a remodelar el organismo durante cinco años, el PSOE debe asumir que la negociación con el PP no sirve. "Hay una voluntad explícita de no renovar (por parte de los 'populares'", ha apostillado.

En Podemos están también en esta misma sintonía, tal como ha indicado su secretaria general, Ione Belarra, que se alegra de que Sánchez siga en Moncloa, pero le ha urgido a que actúe para afrontar con leyes la "guerra judicial y mediática que está golpeando la democracia". Con la fuerza que tienen los cuatro diputados de Podemos en una aritmética parlamentaria tan complicada, la candidata morada a las europeas, Irene Montero, ha marcado el paso: van a registrar en el Congreso una reforma del CGPJ, quieren una ley de medios, derogar la ley mordaza y avanzar en derechos y justicia social.

El PP advierte de que periodistas y jueces están "en la diana de Sánchez"

Ante esta falta de concreción de Sánchez, el PP da la voz de alarma y avisa de que los medios de comunicación y los jueces están "en la diana de Pedro Sánchez". El portavoz del PP, Borja Sémper, aboga en esta coyuntura por "reforzar la independencia" de los periodistas, tanto "los que le dan la razón" a Sánchez como "los que se la quitan", y "garantizar" la "independencia" del Poder Judicial para que pueda "funcionar con forma de derecho" e "iniciar o abrir procesos judiciales" a todo el mundo.

"Estáis en la diana de Pedro Sánchez. Los medios de comunicación y los jueces", advierte Sémper. "Pedro Sánchez se lleva muy mal con todos aquellos que le llevan la contraria. Es un hombre incómodo con quienes no le dan la razón o le hacen preguntas que él no quiere responder", añade.