Hoy ha declarado Santos Cerdán en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado sobre el 'caso Koldo' y Cristina Gallego desvela que "todos creían que era el secretario de Organización del PSOE, pero técnicamente el trabajo al que dedica más horas es el de presidente del Club de Fans de Pedro Sánchez".

"Es el primer pedrolieber", afirma Cristina en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda cómo Cerdán "le siguió como una auténtica groupie" cuando se fue a recorrer España. "Cuando los días son duros en el Congreso, ahí está Cerdán para contarle el chiste de 'va Feijóo y no preside porque no quiere'", comenta.

Cristina asegura que Sánchez "le gusta desde siempre, incluso cuando no era mainstream y le querían echar de su partido". También recuerda el papel de Santos Cerdán en los avales de Sánchez para las primarias de 2017. Ese mismo año, dejó su puesto en la diputación de Navarra para mudarse a Madrid: "Le dijo 'hola presi, me he venido a Madrid para lo que necesites, y me he traído a un señor que he encontrado, se llama Koldo, es un chiquito muy discreto, ya verás como nunca te da problemas'", imagina Gallego.

Tras ganarse la confianza de Sánchez, se le encomendó a Cerdán la misión de "buscar más pedroliebers entre los partidos independentistas", por lo que fue el encargado de negociar con Bildu para que apoyara un Gobierno socialista en Navarra y la abstención en la investidura de Sánchez. También con Puigdemont, donde protagonizó un curioso momento con los micrófonos en la rueda de prensa: "Esta nervioso por hablar en público, o por el abrazo que le iba a dar Sánchez", ironiza Cristina.