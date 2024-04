Un corte de pelo puede hacer que nuestra imagen cambie por completo, tanto es así que la protagonista de este vídeo viral denuncia en sus redes sociales el resultado de su paso por la peluquería.

Esta pidió que le cortaran el pelo a la altura de la barbilla, una demanda que no parecieron seguir al pie de la letra, pues acabó con el cabello aún más corto. "No sé qué hacer. Yo no quiero salir a la calle... Me van a decir el hongo andante. Soy el hazmerreír", expresa entre lágrimas.

Cristina Pedroche señala que "no hay por dónde cogerlo porque a ella no le gusta", pues asegura que la joven "está guapísima", algo con lo que coinciden todos los zapeadores.