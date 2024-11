¿Son útiles los pulverizadores de aceite? Boticaria García te lo explica en Zapeando

Boticaria García ha visitado el plató de Zapeando para hablar sobre los beneficios de los pulverizadores de aceite en el día a día. Según explica la farmacéutica, estos utensilios son una herramienta eficaz para reducir "las calorías frente al chorreón de aceite".

"Si se compara una cuchara de aceite de oliva, que tiene unas 100 kilocalorías, con las 14 que aporta un disparo de aerosol", señala, "la diferencia es considerable". Este ahorro puede traducirse en un "60% menos" de calorías en la dieta.

No obstante, Boticaria García aclara que estos pulverizadores no son ideales para todas las preparaciones culinarias. "Igual para freír no son la mejor opción, sobre todo cuando quieres algo frito en condiciones", comenta. Sin embargo, destaca su utilidad en otros contextos: "Para hacer algo a la plancha o para las ensaladas puede ser superútil porque se expande bien".

Además, la experta ofrece una guía rápida sobre los modelos disponibles en el mercado. "La mayoría están fabricados de vidrio, acero inoxidable o plástico", explica, aunque deja claro su favorito: "el de vidrio".

Descubre más sobre los pulverizadores de aceite y sus aplicaciones prácticas en el vídeo de Zapeando