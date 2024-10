Wyoming estrena sección en El Intermedio, 'Otra ronda', donde se ha montado un bar para debatir sobre los temas de la actualidad social. Sandra Sabatés, Dani Mateo e Isma Juárez le acompañan en esta tertulia entre frutos secos y cañas donde "se habla de todo sin tener ni puñetera idea de nada".

El primer asunto a tratar es la subida del precio de algunos productos, como el pan, la leche o el aceite de oliva, tras empezar a aplicarse de nuevo parte del IVA. "Una botella de aceite cuesta lo mismo que un vino dabuten, así que a partir de ahora las cenas en casa van a ser divertidísimas, porque las ensaladas las voy a aliñar con un Ribera", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

"Este año mi caché, si puede ser, me lo das en aceite de oliva, y un buen virgen extra que me recuerda a ti", le pide Isma, mientras que Dani Mateo se inclina más por el chocolate, que según informa, "podría estar en peligro de extinción por el cambio climático y la explotación laboral en las plantaciones".

En España, según comparte Dani, ya hay personas a las que "no se les está sirviendo chocolate": "No me extrañaría que el próximo Puerto Urraco fuera por una tableta de almendrado", apunta.

Respecto a la decisión de Sanidad de permitir el cannabis para usos terapéuticos, Dani Mateo opina que quizá "así entendamos la letra de los médicos", mientas que Isma señala que se va a prohibir los vapeadores. "Me parecen una moñada y una pérdida de tiempo, porque por mucho sabor a mango que tengan, no cuenta como pieza de fruta", reacciona Wyoming.

Por otro lado, algunas grandes empresas como Amazon empiezan a abandonar el teletrabajo, una decisión que estaría haciendo que el 70% de sus empleados se planteen renunciar. "¿Cómo va a funcionar la empresa si están los repartidores encerrados en la oficina?", ironiza Wyoming.