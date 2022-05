El youtuber Pau Clavero se ha vuelto todo un fenómeno en las redes sociales tras cruzar el desierto del Sáhara a bordo de 'El tren del hierro', un ferrocarril que transporta este mineral a lo largo de 600 kilómetros y que se ha convertido en el más peligroso del mundo debido a sus continuas averías y descarrilamientos. "No es raro que descarrile", confiesa en su vídeo de YouTube, y si lo hace, sus viajeros se quedan 'tirados' en el desierto durante "dos o tres días" hasta que lo arreglan.

Pero no ha sido su única experiencia extrema, Pau Clavero también ha visitado algunos de los barrios más peligrosos del planeta, como las comunas de Medellín, las favelas de Pakistán y el suburbio de Alexandra, en Sudáfrica. Por este motivo, durante su entrevista en Zapeando, a María Gómez le surge la siguiente duda: "¿Cuántas veces te han robado la cartera?". Una cuestión a la que el youtuber responde: "No me la han robado nunca, solo en Barcelona. Pero fuera nunca", recalca. Te dejamos este cómico momento y la divertida respuesta de Dani Mateo a su confesión, en el vídeo principal de la noticia. ¡No te la pierdas!