Mucha gente aprovecha cualquier ocasión para hacerse fotos y esto provoca que, cualquier persona que pase por ahí, deba desviarse si no quiere terminar 'fastidiando' la instantánea. Pero, en las imágenes que presenta María Gómez, una señora, por evitar salir en la foto, termina fastidiándola igual.

Como se puede ver en el vídeo, una chica está posando en una piscina cuando, de repente, una señora pasa nadando frente a ella. La mujer se pone a bucear para así no salir en la foto pero, finalmente, una parte de su cuerpo, como explica María, se asoma fuera del agua: "El culamen".

"Hombre, te digo una cosa, se lo merece", afirma Dani Mateo, "¿queréis dejar de haceros fotos en todos los lados?". "A mí no me digas donde me he de hacer fotos, te lo digo", responde Isabel Forner. "¿No había más sitio para pasar?", añade la zapeadora.