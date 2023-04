Anne Igartiburu visita Zapeando para hablar de la nueva edición de 'Tu cara me suena', en la que participa como concursante. "¿Habéis estado?", pregunta la vasca, y María Gómez confiesa que quiere ir: "Ya veis que cuando cojo una guitarra no hay quien me pare. Ahí lo dejo".

"¿Quá cantarías tú?", le pregunta Anne. "Yo cantaría Rosana, 'El Talismán'. ¿Habéis visto que no he dudado?", espeta. "Pues hazlo ahora y que Anne te juzgue", propone Dani Mateo. Una oportunidad que María Gómez no deja pasar: "Me estoy poniendo roja antes de tiempo, lo estoy pasando fatal. Esto es un lío". Y encima le toca hacerlo a capella.

Puedes ver el momentazo de María Gómez cantando por Rosana y la posterior valoración de Anne Igartiburu, en el vídeo principal de la noticia. ¡No podrás parar de reír!